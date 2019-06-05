Кривошеєнко найкращий гравець збірної на Klitschko Cup 2019

Екс-гравець Ворскли та Іллічівця Іван Кривошеєнко став найкращим гравцем збірної України по системі гол + пас.

Про це повідомляє прес-служба Федерація міні-футболу України.

Кривошеєнко на турнірі по системі гол + пас набрав п’ять балів.

Гол + пас:

5 - Іван Кривошеєнко

4 - Олег Поліщук

4 - Михайло Гер

4 - Євген Заєць

4 - Андрій Хомин

4 - Віктор Цой

4 - Віктор Пантелейчук

Нагадаємо, Україна виграла Klitschko Cup 2019.

Раніше повідомлялося, що Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва.

Джерело - Чемпіон.