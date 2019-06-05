Кривошеєнко найкращий гравець збірної на Klitschko Cup 2019

Екс-гравець Ворскли та Іллічівця Іван Кривошеєнко став найкращим гравцем збірної України по системі гол + пас.
Про це повідомляє прес-служба Федерація міні-футболу України.
Кривошеєнко на турнірі по системі гол + пас набрав п’ять балів.
Гол + пас:
5 - Іван Кривошеєнко
4 - Олег Поліщук
4 - Михайло Гер
4 - Євген Заєць
4 - Андрій Хомин
4 - Віктор Цой
4 - Віктор Пантелейчук
Нагадаємо, Україна виграла Klitschko Cup 2019.
Раніше повідомлялося, що Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва.
Джерело - Чемпіон.