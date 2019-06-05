Португалія - Швейцарія: дивитися онлайн матч Ліги націй

Сьогодні, 5 червня, у півфінальному матчі футбольної Ліги націй зустрічаються збірні Португалії та Швейцарії.

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Онлайн матч Ліги націй можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1.

Початок о 21:45.

На груповому раунді Ліги націй Португалія в групі A3 випередила команди Італії та Польщі. Швейцарія посіла перше місце у групі A2, залишивши позаду Бельгію та Ісландію.

У іншому півфіналі Ліги націй 6 червня зустрінуться Нідерланди та Англія. Фінал та матч за третє місце відбудуться 9 червня.

Нагадаємо, Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса.

Джерело - Чемпіон.