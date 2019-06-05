Гусєв: Якщо натуралізують Ісмаїлі та Патріка – я перестану матчі збірної України дивитися

Колишній гравець збірної України Олег Гусєв проти натуралізації гравців для національної команди.

Про це сказав сам екс-гравець.

"Я проти натуралізації Мораеса. Я взагалі проти натуралізації. Ми виграємо чемпіонат світу, якщо натуралізуємо Мораеса? Чи набагато більшими у нас будуть шанси туди хоча б потрапити?

Краще ми будемо через раз потрапляти на чемпіонат світу, але зі своїми, аніж раз у 10 років з чотирма бразильцями в складі. Як уболівальник – я проти.

Ще натуралізують Ісмаїлі, Патріка – я взагалі перестану матчі збірної України дивитися. Навіщо мені вболівати за збірну Бразилії?" – сказав Гусєв в коментарі Вацко Light.