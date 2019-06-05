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Палкін: Час, коли Суркіс впливав на український футбол давно закінчився

Сьогодні 10:17 926 1
Палкін: Час, коли Суркіс впливав на український футбол давно закінчився

Григорій Суркіс вже не впливає на український футбол.

Про це сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Мені здається, що час, коли Григорій Суркіс впливав на весь український футбол, давно закінчився. Необхідно давати дорогу молодим. А сьогоднішнє керівництво УАФ і ті, хто прийде за ними, повинні вибудовувати систему, при якій правила гри для всіх клубів будуть однакові, без будь-яких преференцій", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Хацкевич продовжить тренувати Динамо.

Раніше, Динамо оголосило про підписання Кадірі.

Джерело - Чемпіон.

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