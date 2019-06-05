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Малі перемогла Аргентину в серії пенальті у 1/8 чемпіонату світу

Сьогодні 00:36 381 0
Малі перемогла Аргентину в серії пенальті у 1/8 чемпіонату світу

Сьогодні, 4 червня, збірна Малі перемогла Аргентину в останньому чвертьфінальному матчі молодіжного чемпіонату світу.

У першому таймі команди не забивали, але вже на початку другої 45-хвилинки аргентинці відкрили рахунок завдяки голу Адольфо Гаїча. Однак на 67-й хвилині захисник малійців Абдулайе Діабі знову встановив нічийний результат. До кінця основного часу жодній збірній не вдалося забити.

В овертаймі Діабі забив вже у свої ворота, і Аргентина вийшла вперед. Малі вдалося зрівняти рахунок вже в компенсований до овертайму час: через 5 хвилин після виходу на поле на заміну забив форвард Бубакар Конте.

У серії пенальті збірна Малі реалізувала всі свої 5 ударів. У аргентинців єдиний промах допустив Томас Чонкалай, чий удар в класному стилі відбив воротар малійців Юссуф Койта. Як підсумок, африканська збірна перемогла з рахунком 5:4 в серії пенальті.

Малі в 1/4 фіналу зіграє з Італією, яка в 1/8 фіналу перемогла Польщу.

Чемпіонат Світу U-20

1/8 фіналу

4 червня

Аргентина - Малі 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 -49 Гаїч, 1:1 - 67 Діабі, 2:1 - 91 автогол Діабі, 2:2 - Конте.

Нагадаємо, що збірна України переграла Панаму з рахунком 4:1 і вийшла до 1/4 фіналу ЧС U-20.

Джерело - Чемпіон.

#чемпіонат світу, #Малі, #Аргентина, #чвертьфінал
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