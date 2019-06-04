Барселона відмовилася продавати Гомеша в Вест Гем

Барселона відмовилася продавати півзахисника Андре Гомеша в Вест Гем. Блаугранас відхилили пропозицію в розмірі 22 мільйонів євро.

Про це повідомляє Marca.

За даними іспанської преси, Барселона готова розлучитися з португальським півзахисником за суму в 30 мільйонів євро.

Попередній сезон 25-річний Гомеш провів в оренді в Евертоні. За Ірисок у всіх турнірах португалець зіграв 29 матчів, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона купила Гомеша у 2016 році у Валенсії за 30 мільйонів євро.

Днями Вест Гем вже встиг підписати двох воротарів: Роберто з Еспаньйола і Девіда Мартіна з Міллуолла. Перейти в стан лондонського клубу незабаром може півзахисник Олімпіакоса Костас Фортуніс.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем припинить співпрацю із чотирма футболістами

Також, Вест Гем, за який з літа 2018 року грає український вінгер Андрій Ярмоленко, фінішував на 10 місці в англійській Прем'єр-лізі.

Джерело - Marca.