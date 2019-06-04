Федерер зіграє з Надалем вперше за 8 років на Ролан Гаррос

Друга ракетка світу Рафаель Надаль зустрінеться з третім в рейтингу ATP Роджером Федерером у рамках півфіналу Відкритого чемпіонату Франції-2019.

Іспанець в 1/4 фіналу Ролан Гаррос розгромив Кею Нісікори - 6:1, 6:1, 6:3. Швейцарець, у свою чергу, в напруженому матчі вирвав перемогу у Стена Ваврінки - 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4.

Цікаво, що на цьому турнірі Федерер і Надаль зустрічалися в останній раз 8 років тому, а для швейцарця цей фінал стане першим з 2012 року на Ролан Гаррос.

В особистих зустрічах іспанець веде з рахунком 23:15, на ґрунті - 13:2, на Відкритому чемпіонаті Франції - 5:0.

Нагадаємо, у Facebook з'явилися наліпки з Федерером.

Також повідомлялося, Надаль переміг Джоковича та здобув перший трофей у сезоні.

Джерело - Чемпіон.