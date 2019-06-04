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Південна Корея перемогла Японію, Франція поступилася США у 1/8 фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 20:29 714 0
Південна Корея перемогла Японію, Франція поступилася США у 1/8 фіналу чемпіонату світу

Сьогодні, 4 червня, відбулися матчі за вихід у чвертьфінал чемпіонату світу U-20 у Польщі.

Збірній США вдалося вирвати перемогу з відривом в один гол у напруженому матчі з Францією.

Відкривши рахунок на 25 хвилині голом Сото збірна США вийшла вперед, однак, вже на 41 хвилині французам вдалося зрівняти рахунок. Нічия під кінець першого тайму.

Другий тайм почався з впевненої атаки французів, яка принесла їм гол у ворота суперників. Вже на 74-й хвилині дубль Сото дозволив зрівняти рахунок, а реалізований момент Реніксом під завісу матчу на 83-й хвилині, приніс переможний гол збірній США.

Мінімальна перемога Південної Кореї над Японією завдяки голу Ох Се-Хана дозволила збірній вийти до чвертьфіналу чемпіонату.

Чемпіонат Світу U-20

1/8 фіналу

4 червня

Франція - США 2:3 (1:1)

Голи:0:1 - 25 Сото, 1:1 - 41 Гуірі, 2:1 - 55 Аліоуі, 2:2 - 74 Сото, 2:3 - 83 Ренікс.

Японія - Південна Корея 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Ох Се-Хан.

Нагадаємо, що збірна України переграла Панаму з рахунком 4:1 і вийшла до 1/4 фіналу ЧС U-20.

Джерело - Чемпіон.

#чемпіонат світу, #U-20, #1/4 фіналу, #США, #Південна Корея
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