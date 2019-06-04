Манчестер Сіті не буде підписувати футболіста на позицію Зінченка

Керівництво Манчестер Сіті відмовилося від ідеї підписання нового лівого захисника в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті задоволений грою українського футболіста Олександра Зінченка, який застовпив за собою місце в основному складі, а також потрапив до символічної збірної гравців ТОП-5 ліг у віці до 23 років.

Відзначимо, що головним конкурентом Олександра на позиції лівого захисника в клубі є француз Бенжамен Менді, який недавно оговтався від травми. У Ман Сіті впевнені, що 24-річний футболіст буде стабільно виступати на високому рівні в наступному сезоні, тому не бачать потреби вносити зміни на лівий фланг оборони.

Нагадаємо, Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи. Також, футболіст отримав високу оцінку за сезон від відомого британського видання

Джерело - BBC.