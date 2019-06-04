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Хавбек збірної України: Росіяни сміялися, коли ми спілкувалися українською

Сьогодні 16:16 540 0
Хавбек збірної України: Росіяни сміялися, коли ми спілкувалися українською

Гравці збірної України нормально спілкувалися з однолітками з Росії на Кубку Словаччини.

Про це повідомив півзахисник збірної України U-18 Іван Литвиненко для sports.ru.

"Та яка політика? Ми про це навіть не думали, відразу нормально спілкувалися. Вони такі ж, як і ми.

Жили разом, їли поруч, базікали на різні теми, в основному про футбол: який рівень чемпіонату, які зарплати. Все позитивно було. Грали в теніс і більярд, разом купалися в басейні. Обмінялися контактами.

Гравці збірної Росії сміялися, коли ми спілкувалися українською. Нічого не розуміли, а ми говорили, що це сербський. Вони вірили.

Разом дивилися хокейний матч Росія - США і вболівали за Росію. Ну як - особисто я переживав і радів шайбам, інші наші пацани теж", - сказав Литвиненко.

Нагадаємо, збірна України U-18 поступилася Росії в матчі за 3-е місце Кубка Словаччини та раніше програла одноліткам з Туреччини.

Джерело - sports.ru.﻿.

#Литвиненко, #збірна України, #збірна Росії
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