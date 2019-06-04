Манчестер Сіті зробив ставку на Зінченка та Менді

Манчестер Сіті припинив пошуки лівого захисника та буде розраховувати на тих футболістів, які є в команді.

Про це повідомляє ВВС.

В клубі у наступному сезоні будуть робити ставку на Бенжамена Менді, який повністю відновився від тяжкої травми і знову зможе виступати на високому рівні.

Коли у французького захисника виникнуть проблеми, його зможе замінити українець Олександр Зінченко, який став гравцем основи у другій половині сезону.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих молодих футболістів ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті разом із Зінченком виграв Кубок Англії.

Джерело - sport.ua.