Гусєв: Відмовити Кубані було нескладно. Я і в Динамо міг годувати сім'ю

Екс-півзахисник Динамо Олег Гусєв відмовився переходити в Кубань взимку 2016 року. Тоді за краснодарський клуб грав інший українець Євген Селезньов.

Про це розповів сам колишній гравець киян.

"Так, виходила Кубань. Відмовити було нескладно. Ситуація була така, Україна з Росією, тому я навіть не думав. Селезньов дзвонив, казав, що там чекають мене. Але ні, дякую.

Я не міг поїхати на той момент в Росію. Ні за які пряники. Я і в Динамо міг годувати сім'ю. На хліб з маслом вистачало. Всіх грошей не заробиш", - сказав Гусєв в програмі Вацко Light.