Скрипник: Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря добре організований, солідний клуб

Новоспечений головний тренер Зорі Віктор Скрипник наставник радий можливості попрацювати в Україні.

Про це сказав сам спеціаліст.

"На сьогодні я контактував з генеральним директором клубу Сергієм Рафаїловим. Наша розмова з ним відбувся після того, як було офіційно оголошено про те, що Юрій Вернидуб залишає посаду головного тренера Зорі. Відбувся конкретна розмова, і надійшла пропозиція очолити клуб.

Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря добре організований, солідний клуб. Видно серйозну роботу і керівників клубу, і тренерського штабу. Видно, що у Зорі хороші футболісти. За українським футболом я стежив, і за Зорею в тому числі. Команда на слуху не тільки в Україні, але і в Європі, завдяки виступам на європейській арені. Радий, що в моєму житті з'являється такий варіант, як Зоря і я з нетерпінням чекаю початку роботи з новою командою", - сказав Скрипник.