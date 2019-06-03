Еквадор з рахунком 3:1 обіграв збірну Уругваю та вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Уругвай відкрив рахунок вже на 11 хвилині, втім вже до перерви еквадорці зрівняли рахунок з пенальті. Відзначився Альварадо.

В другому таймі гравець Еквадору Кінтеро вивів свою команду вперед. Остаточний рахунок встановив Плата і знову з пенальті. Гравець Уругваю Мендес зіграв рукою і еквадорський нападник Спортінга реалізував одинадцятиметровий.

Таким чином Еквадор крокує до 1/4 фіналу, де зустрінеться с переможцем пари Франція – США.

Чемпіонат Світу U-20

1/8 фіналу

3 червня

Уругвай – Еквадор 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Араухо, 1:1 - 31 Альварадо (пенальті), 1:2 - 75 Кінтеро, 1:3 – 83 Плата (пенальті)

Нагадаємо, що збірна України переграла Панаму з рахунком 4:1 і вийшла до 1/4 фіналу ЧС U-20.

Джерело - Чемпіон.