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Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні

03.06.2019 19:10 921 0
Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні
#Салах, #Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль наступного сезону буде боротися за чемпіонство в АПЛ.

Про це розповів нападник команди Мухамед Салах.

Це початок чогось особливого. В наступному сезоні ми будемо боротися за чемпіонство.

Ми вперше сперечались за перемогу в чемпіонаті і програли усього одне очко. Манчестер Сіті виграв титул заслужено, але ми можемо боротися з ними. Середній вік нашої команди 25-26 років, що надихає.

Виграти трофей – це чудовий досвід, який допоможе нам зробити новий крок. Ви бачили, що ми були врівноважені, змогли заспокоїти гру і забили другий гол на 87 хвилині фіналу. Це демонструє, що ми вчимося та прогресуємо, - сказав Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів.

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