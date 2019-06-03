Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль наступного сезону буде боротися за чемпіонство в АПЛ.
Про це розповів нападник команди Мухамед Салах.
“Це початок чогось особливого. В наступному сезоні ми будемо боротися за чемпіонство.
Ми вперше сперечались за перемогу в чемпіонаті і програли усього одне очко. Манчестер Сіті виграв титул заслужено, але ми можемо боротися з ними. Середній вік нашої команди 25-26 років, що надихає.
Виграти трофей – це чудовий досвід, який допоможе нам зробити новий крок. Ви бачили, що ми були врівноважені, змогли заспокоїти гру і забили другий гол на 87 хвилині фіналу. Це демонструє, що ми вчимося та прогресуємо”, - сказав Салах.
Нагадаємо, Ліверпуль переміг Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів.