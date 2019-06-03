Реал готується підписати відразу декілька гравців перед передсезонною підготовкою в липні.
Про це повідомляє Marca.
За даними видання, у клубі розраховують завершити трансфери Едена Азара, Луки Йовича і Ферлана Менді цього тижня.
Головний тренер команди Зінедін Зідан хоче, щоб всі новачки приступили до тренувань з командою на передсезонці 8 липня.
Щодо Азара, переговори з Челсі останнім часом значно просунулися, сторони приблизно погодили суму трансферу - 120 млн євро. Існує ймовірність, що трансфер бельгійця буде завершено вже сьогодні, а оголосять його першим.
Реал також близький до завершення трансферу Менді. Залишилося узгодити лише незначні деталі угоди з Ліоном.
Що стосується Йовчиа, то по трансферу серба Реал також просунувся після невеликого застою в переговорах. З самим гравцем все погоджено, очікується, що його придбання обійдеться в 65-70 мільйонів євро.
Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.
Також, Реал готовий віддати трьох футболістів за Погбу.
Джерело - Marca.