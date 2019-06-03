Мій профіль
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 2124
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
Вчора 22:13 907
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
Вчора 19:25 1497
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Вчора 10:34 3605
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Вчора 09:07 4054
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5092
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5749
Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання
01.06.2019 17:51 12467
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
01.06.2019 14:35 4274
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
01.06.2019 13:05 1715
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:31 Футбол Декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ 4
15:30 Блог Другий після Шеви: Легендарний Ребров святкує день народження 14
15:19 Футбол Реал розраховує цього тижня завершити трансфери Азара, Йовича та Менді 410
14:44 Автоспорт Алонсо може замінити Феттеля у Феррарі 399
14:29 Футбол Ювентус виплатить Челсі компенсацію за достроковий розрив контракту з Саррі 394
14:11 Футбол Ярмоленко: Шевченко дав мені можливість провести час з хлопцями 454
13:49 Футбол Манчестер Юнайтед націлився на захисника Тоттенгема 454
13:26 Бокс WBO може відібрати у Руїса чемпіонський пояс 708
13:12 Футбол Фігу запевнив, що Фонсека принесе Ромі користь 770
12:40 ММА Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні 465
12:28 Футбол Контракт Фонсеки містить опцію викупу за 5 мільйонів євро 972
12:11 Футбол Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена 973
11:38 Теніс Організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко 728
11:29 Футбол Джеко узгодив деталі особистого контракту з Інтером 556
11:15 Футбол Львів може запросити бразильського тренера 867
10:37 Футбол Фонсека рекомендував Ромі Ісмаїлі і Антоніо 1607
10:30 Футбол Динамо цікавиться ісландським форвардом Чорноморця 1687 1
10:24 Футбол Хацкевич попросив Суркіса взяти паузу 1240
10:11 Футбол Маліновський хоче спробувати себе в ТОП-чемпіонаті 854
09:44 Футбол Неймара звинуватили в зґвалтуванні 599
09:38 Бокс Кличко привітав Руїса з перемогою над Джошуа 1669
09:27 Футбол Вернидуб може очолити збірну Вірменії 2125
09:13 Футбол Ліверпуль хоче подовжити контракт з Клоппом і збільшити йому зарплату 1185
08:37 Футбол Україна - Панама: онлайн-трансляція чемпіонату світу 688
08:28 Футбол Джампаоло очолить Мілан 1119

Реал розраховує цього тижня завершити трансфери Азара, Йовича та Менді

Сьогодні 15:19 410 0
Реал розраховує цього тижня завершити трансфери Азара, Йовича та Менді

Реал готується підписати відразу декілька гравців перед передсезонною підготовкою в липні.

Про це повідомляє Marca.

За даними видання, у клубі розраховують завершити трансфери Едена Азара, Луки Йовича і Ферлана Менді цього тижня.

Головний тренер команди Зінедін Зідан хоче, щоб всі новачки приступили до тренувань з командою на передсезонці 8 липня.

Щодо Азара, переговори з Челсі останнім часом значно просунулися, сторони приблизно погодили суму трансферу - 120 млн євро. Існує ймовірність, що трансфер бельгійця буде завершено вже сьогодні, а оголосять його першим.

Реал також близький до завершення трансферу Менді. Залишилося узгодити лише незначні деталі угоди з Ліоном.

Що стосується Йовчиа, то по трансферу серба Реал також просунувся після невеликого застою в переговорах. З самим гравцем все погоджено, очікується, що його придбання обійдеться в 65-70 мільйонів євро.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.

Також, Реал готовий віддати трьох футболістів за Погбу.

Джерело - Marca.

#Менді, #Азар, #Йович, #Реал
Коментарі ()