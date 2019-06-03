Ярмоленко: Шевченко дав мені можливість провести час з хлопцями

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав змогу вінгеру Вест Гема Андрію Ярмоленку потренуватися в основній групі.

Про це заявив гравець порталу terrikon.

"Андрій Шевченко дав мені можливість провести час з хлопцями. Для мене дуже важливо тренуватися не індивідуально, а в загальній групі, відчувати ігровий ритм, щоб якомога швидше набрати форму і своєю грою допомагати як збірної, так і клубу", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу.

Раніше стало відомо, що воротар Реала Андрій Лунін тимчасово покине табір збірної для участі в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу серед команд U-20.

Джерело - terrikon.