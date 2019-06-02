Українському чемпіону світу зі сноуборду загрожують рекетири

Український сноубордист Михайло Харук, який виграв у квітні золото на чемпіонаті світу серед юніорів, став жертвою рекетирів на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на Главком.

16 травня на 20-річного спортсмена напали зловмисники і бризнули йому в обличчя сльозогінним газом. Рекетири хотіли, щоб Харук ділився з ними заробленими на турнірах грошима. Цікаво, що напад стався на батьківщині Михайла в селі Ільці Верховинського району.

Через десять днів зловмисники знову зустріли Харука і бризнули в нього з балончика, а також кілька разів ударили в груди. Мати спортсмена звернулася в поліцію, після чого було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Поки що проводитися досудове розслідування, а зловмисники все ще не затримані.

За інформацією джерела, великих коштів Харук за перемогу на чемпіонаті світу не отримав. Йому присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу, а також Михайло увійшов до складу національної збірної, але зарплату він почне отримувати після початку сезону 2019/20.

Нагадаємо, гравець збірної України зробила пікантне фото зі сноубордом у Буковелі.

Джерело - Sport Arena.