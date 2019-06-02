Схопився за голову – у мережі показали реакцію Усика на поразку Джошуа

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександр Усик на власні очі побачив поразку Ентоні Джошуа.

"У наступному поєдинку, думаю, Джошуа переможе в двох-трьох раундах. Я не знаю, що сталося. Думаю, була психологічна проблема. Спочатку він повинен був битися з Міллером, потім суперником став Руїс. Може це зіграло роль", – розповів Усик.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, перемога Руїса перекреслила плани Усика.

Джерело - xsport.ua.