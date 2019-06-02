Якість гри була невисока – Моурінью про фінал Ліги Чемпіонів

Ліверпуль проти Тоттенгема грав дуже прагматично.

Про це розповів екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Трійка півзахисників Ліверпуля вибудовувалася прямою лінією перед четвіркою захисників. Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум, а потім і Мілнер не наближався до атакуючої трійці. Ліверпуль тримав блок з 7 гравців, діяв дуже прагматично, дуже міцно.

Якби це не був фінал Ліги чемпіонів, а просто гра АПЛ або фінал Кубка Ліги, ми б всі говорили – поганий матч. Фінал Ліги чемпіонів має емоційну складову, яка робить його особливим. Якість гри була не дуже невисокою", – розповів він.

Нагадаємо, Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів.

Джерело - ua.tribuna.com.