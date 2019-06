Футболіст Ліверпуля увійшов в історію Ліги Чемпіонів

Захисник Ліверпуля Трент Олександр-Арнолд грає з перших хвилин у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

Таким чином, він став першим гравцем у віці до 21 року, який почав в старті два поспіль фінали Ліги чемпіонів (він також був у старті торішнього фіналу ЛЧ проти Реала в Києві). Зараз футболістові 20 років і 273 дні.

1 - Trent Alexander-Arnold (20y 237d) is the first ever player aged under-21 to start in consecutive Champions League finals. Talent. #UCLFinal pic.twitter.com/YcBDytA1f4