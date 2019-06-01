Футболіст Ліверпуля увійшов в історію Ліги Чемпіонів

Захисник Ліверпуля Трент Олександр-Арнолд грає з перших хвилин у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.
Таким чином, він став першим гравцем у віці до 21 року, який почав в старті два поспіль фінали Ліги чемпіонів (він також був у старті торішнього фіналу ЛЧ проти Реала в Києві). Зараз футболістові 20 років і 273 дні.
1 - Trent Alexander-Arnold (20y 237d) is the first ever player aged under-21 to start in consecutive Champions League finals. Talent. #UCLFinal pic.twitter.com/YcBDytA1f4— OptaJoe (@OptaJoe) 1 июня 2019 г.
Нагадаємо, стартові склади команд на фінал Ліги чемпіонів.
Також, до вашої уваги текстова трансляція Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.