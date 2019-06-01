Сьогодні, 1 червня на стадіоні у Мадриді відбудеться фінал Ліги Європи між англійськими Тоттенгемом та Ліверпулем.

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Актуально: Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів

У прямому ефірі матч Тоттенгем - Ліверпуль покаже телеканал Футбол 1.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

Також на нашому сайті максимально оперативно будуть з'являтися відео голів та огляд кожного з таймів.

Салах відкрив рахунок у матчі на 2-ій хвилині.

Джерело - Чемпіон.