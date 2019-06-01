Мессі не впевнений чи зіграє на чемпіонаті світу

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не знає, чи допоможе команді на наступному чемпіонаті світу в Катарі.

Про це форвард повідомив для AS.

"Не знаю, чи поїду я на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Ми були близькі до того, щоб виграти світову першість раніше, але цього не сталося. Бог вирішить, доберемося ми туди в майбутньому чи ні. До чемпіонату світу ще далеко.

Зараз я відчуваю себе у відмінній формі, але мені 31 рік, і не знаю як довго зможу ще грати. Багато що може статися за цей час. Сподіваюся, що не отримаю серйозних травм. Якщо буду відчувати себе добре, то зіграю в Катарі", - сказав Мессі.