Суркіс та Хацкевич зустрінуться наступного тижня

Зустріч президента Динамо Ігоря Суркіса з Олександром Хацкевичем на цьому тижні не відбудеться.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, попередня дата розмови між Суркісом і Хацкевичем 3 або 5 червня.

Нагадаємо, вчора був останній день контракту білоруського наставника з Динамо, відсьогодні кияни де-юре перебувають без головного тренера.

Спочатку зустріч повинна була відбутися вчора, 31 травня, але в підсумку вона була перенесена.

Вчора спортивний журналіст Михайло Співаковський високо оцінив шанси білоруса залишитися біля керма київської команди через нестачу конкретних альтернативних варіантів.

Олександр Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Джерело - Dynamo.kiev.ua.