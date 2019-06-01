Сьогодні, 1-го червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться англійські клуби Тоттенгем і Ліверпуль.

Матч відбудеться в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

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У прямому ефірі поєдинок Тоттенгем — Ліверпуль покаже телеканал Футбол 1.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

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Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Чемпіон.