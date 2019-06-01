Нападник Ліверпуля міг перейти у Манчестер Юнайтед

Садіо Мане у 2016 році міг перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Mirror.

Нападник Ліверпуля Садіо Мане у 2016 році зустрічався із тоді головним тренером манкуніанців Луї ван Галом. Однак в останній момент вирішив перейти у Ліверпуль.

"Вони зробили пропозицію, але на тому ж тижні Клопп подзвонив мені. Він сказав: "Я думаю, що ми - правильний клуб для тебе. Я думаю, що тобі краще поїхати в Ліверпуль". Це був вдалий час. Я сказав: "Я їду в Ліверпуль", - розповів футболіст.

Раніше, Ліверпуль оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів.

Цей поєдинок ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Football.ua.