Коли грали з Шахтарем відчували, що ми сильніші - Вербич

Гравці Динамо були сильнішими за футболістів Шахтаря у матчах між двома грандами.

Таку думку висловив нападник киян Беньямін Вербич.

"Коли грали з Шахтарем, відчували, що ми сильніші за гірників.

Ми втрачали очки там, де не повинні були цього робити. Наприклад, з Карпатами, коли суперник завдав всього пару ударів по наших воротах і забив два голи. А у нас у тому матчі було багато моментів, але вдача була не на нашому боці", - наголосив Беньямін.

Вербич в сезоні 2018/2019 УПЛ провів 21 матч, забив 7 голів, віддав 4 гольові передачі.

Нагадаємо, що Циганкова частіше за інших визнавали гравцем туру УПЛ.

Раніше повідомлялося, що клуби Ла-Ліги стежать за гравцями Динамо.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.