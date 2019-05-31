Шаблій: Ференцварош цікавиться й іншими українськими гравцями

Угорському Ференцварошу цікавий ряд українських виконавців.

Про це розповів футбольний агент Вадим Шаблій.

"У Сергія Реброва було кілька позицій. Я йому пропонував футболістів, вони багато дивилися. Там був великий список. Є ще футболісти, якими вони цікавляться. З України.

Контракт Зубкова підписаний на один рік, а далі буде видно. Про право викупу ще ведуться розмови", - сказав Шаблій.