Фірміно готовий зіграти з Тоттенгемом у фіналі ЛЧ

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно може взяти участь в фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом.
Про це розповів головний тренер червоних Юрген Клопп.
"Так, він готовий. Він у хорошій формі, провів тренування. З ним все повинно бути в порядку. Чи вийде він з перших хвилин? Я розповім, але тільки якщо Почеттіно видасть свій стартовий склад", - сказав Клопп.
Матч Тоттенгем - Ліверпуль відбудеться завтра, 1 червня, і почнеться о 22:00.
Нагадаємо, що онлайн фіналу Ліги чемпіонів ви можете переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Twitter журналіста Джеймса Пірса.