Фірміно готовий зіграти з Тоттенгемом у фіналі ЛЧ

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно може взяти участь в фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом.

Про це розповів головний тренер червоних Юрген Клопп.

"Так, він готовий. Він у хорошій формі, провів тренування. З ним все повинно бути в порядку. Чи вийде він з перших хвилин? Я розповім, але тільки якщо Почеттіно видасть свій стартовий склад", - сказав Клопп.