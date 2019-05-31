Дзюба: Ракицький дивився дебати. Як вони там шокають та балакають

Український захисник Зеніта Ярослав Ракицький швидко освоївся у пітерській команді.

Нападник Зеніта Артем Дзюба розповів, за що поважає екс-захисника Шахтаря.

"Тема України для Ракицького не табу. Ми обговорюємо щось, я навіть не витримав один раз — як раз передвиборні дебати були між Порошенком і Зеленським. Ми їхали в автобусі, я відразу за ним, Ярослав сидить і дивиться, як вони там шокають, балакають.

Я в якийсь момент кажу йому: "Яра, будь ласка, вимкни, я більше не можу". Він любить свою країну, справжній українець, але не шалений, все прекрасно розуміє - де чорне, де біле. Уособлення адекватного - а-ля Усик.

Усик подобається своїм стрижнем, поведінкою, манерами, як розмовляє, має свою думку. Я не беру те, що він талановитий боксер, дуже крутий. Люблю і шаную тих, хто не перевзувається на ходу, а говорить, як є", - сказав Дзюба.