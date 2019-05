Кафу: В 2005 році в перерві фіналу Ліги чемпіонів Мілан святкував перемогу

Футболісти Мілана в перерві фіналу Ліги чемпіонів-2005 з Ліверпулем святкували перемогу, виграючи після 45 хвилин з рахунком 3:0. В підсумку Ліверпуль зумів зрівняти рахунок і виграти в серії пенальті.

Про це розповів футболіст італійського клубу тих часів Кафу порталу Four Four Two.

"Це правда. Ми забили три відмінних голи Ліверпулю. Думали, що це був наш день, і ми розслабилися. Коли вони забили перші два м'ячі, то ми відчули тиск. Коли вони забили третій, ми просто не могли повірити в це. Це не вина Мілану - Ліверпуль заслужив цей кабмек. Дуже захоплююся Ліверпулем: можливо, інша команда не показала б такого характеру, щоб проявити його, програючи 0:3", - цитує Кафу.

Раніше, Конте очолив Інтер, а головний тренер збірної Німеччини Лев потрапив у лікарню.

Джерело - Чемпіон.