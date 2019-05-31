Петраков: Вихід із групи на чемпіонаті світу - це нормальний результат

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков вважає нормальним результатом вихід команди у 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Про це розповів сам тренер УАФ.

"Для мене вихід із групи — це нормальний результат. У 2015 році ми теж виходили з групи на чемпіонаті світу. Ми йдемо до своєї мети від гри до гри, не загадуємо наперед. Рухаємося далі.

Наступні цілі у збірної України? Дуже прості - виграти наступний матч.

У поєдинку з Нігерією ви ротацію складу? Дійсно, сьогодні ви бачили, що я не побоявся змінити сімох виконавців. Усе нормально. У нас немає другого складу збірної. У ній представлені найкращі гравці країни. Вони - молодці, кожен може замінити кожного. Ця група хлопців гарно відпрацювала, претензій немає. Ротація має бути. Без неї неможливо витягнути такий турнір. Окрім того, у нас було шість жовтих карток, сьогодні додалися ще, але загалом із цим ситуація нормальна - ніхто матч 1/8-ї не пропускає", - заявив тренер.