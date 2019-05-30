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Бондаренко дебютує за Шахтар у матчі зі Львовом

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Бондаренко дебютує за Шахтар у матчі зі Львовом

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко сьогодні дебютує в складі Гірників в матчі проти ФК Львів.

Колишній футболіст Олександрії підписав контракт з донецьким клубом ще в січні нинішнього року, але довгий час відновлювався після травми.

Також в сьогоднішній зустрічі в стартовому складі команди Паулу Фонсеки вийдуть Маркіньос Сіпріано і Маркос Антоніо, а місце у воротах займе Олег Кудрик.

Нагадаємо, сьогодні 30 травня, у заключному турі також зустрінуться Львів з Шахтарем та Олександрія з Динамо  початок матчів о 19.30.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Львів, #Бондаренко, #дебют
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