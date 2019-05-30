Соль зробив фото з легендарним Роналдо і футболкою Динамо

Нападник Динамо Фран Соль зробив спільне фото з легендарним бразильським нападником Роналдо і футболкою Динамо.

Спільним фото гравець поділився в Інстаграм.

42-річний бразилець провів майже 100 матчів у складі збірної Бразилії, відзначившись 62 голами.

За час клубної кар'єри він пограв в Крузейро, ПСВ, Барселоні, Інтері, Реалі, Мілані та Корінтіансі.

Роналдо — дворазовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон Америки, а також володар Кубка УЄФА. У 1997 і 2002 роках отримував Золотий м'яч. В даний момент Роналдо знаходиться на посаді президента іспанського Вальядоліда.

Нагадаємо, Соль розповів що Хацкевич дав відчуття багаторічної гри в Динамо.

Джерело - Чемпіон.