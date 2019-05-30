Нігерія - Україна: онлайн матчу чемпіонату світу

Сьогодні, 30 травня, юнацька збірна України U-20 проведе заключний матч групового етапу на чемпіонаті світу в Польщі.
Суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Нігерії.
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Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
Чемпіонат світу U-20
Група D
3 тур
Нігерія - Україна
Нагадаємо, два попередні матчі українці виграли. Спочатку підопічні Петракова переграли збірну США, а у другому турі здолали Катар.
Джерело - Чемпіон.