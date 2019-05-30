Нігерія - Україна: онлайн матчу чемпіонату світу

Сьогодні, 30 травня, юнацька збірна України U-20 проведе заключний матч групового етапу на чемпіонаті світу в Польщі.

Суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Нігерії.

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Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Чемпіонат світу U-20

Група D

3 тур

Нігерія - Україна

Нагадаємо, два попередні матчі українці виграли. Спочатку підопічні Петракова переграли збірну США, а у другому турі здолали Катар.

Джерело - Чемпіон.