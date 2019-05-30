Балотеллі отримав чотирьохматчеву дискваліфікацію

Італійський футболіст Марселя Маріо Балотеллі отримав чотири матчі дискваліфікації у чемпіонаті Франції.
В 38-му турі Ліги 1 Марсель приймав Монпельє. Під кінець матчу Маріо Балотеллі пішов у грубий підкат проти Даніеля Конгре, за що отримав червону картку.
Нещодавно дисциплінарний комітет ліги виніс рішення дискваліфікувати італійського нападника на чотири матчі.
Зазначимо, що контракт Балотеллі з Марселем закінчується 30 червня 2019 року. Тож наразі невідомо, чи продовжить нападник свою кар’єру у французькому клубі.
Раніше, Віллаш-Боаш офіційно став новим тренером Марселя.
Нагадаємо, ПСЖ став найрезультативнішою командою серед ТОП-5 ліг Європи.
Джерело - Чемпіон.