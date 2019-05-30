Перемога Челсі дозволила Ліону потрапити в групу Ліги чемпіонів

Ліон в наступному сезоні буде виступати у груповому етапі Ліги чемпіонів. Сталося це завдяки перемозі Челсі над Арсеналом в фіналі Ліги Європи 4:1.
Французький клуб за підсумками чемпіонату зайняв третю сходинку. Ця позиція дозволяла їм пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Однак, перемога Челсі дозволить їм розпочати боротьбу у турнірі одразу у груповому турнірі.
Відзначимо, що у минулому сезоні Ліон також розпочав сезон у групі Ліги чемпіонів завдяки перемозі Атлетіко у фіналі Ліги Європи.
Раніше, УЄФА опублікував імена чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал і виграв другий за значущістю клубний турнір Європи.
Джерело - Чемпіон.