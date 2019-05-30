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Миколенко увійшов до символічної збірної Ліги Європи

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Миколенко увійшов до символічної збірної Ліги Європи

Захисник Динамо Віталій Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року.

За версією Football Talent Scout.

Видання Football Talent Scout опублікував свою символічну збірну Ліги Європи з гравців до 21 року.

  Актуально: Клуби Ла-Ліги стежать за гравцями Динамо

У складі знайшлось місце і захиснику київського Динамо Віталію Миколенку. 20-річний українець в сезоні 2018/19 дійшов з київським клубом до 1/8 фіналу турніру, де команда вилетіла від Челсі.

Захисник взяв участь в 8 матчах євротурніру, в яких забив 1 гол і зробив 2 асисти

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Миколенко, #Ліга Європи
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