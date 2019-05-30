Захисник Динамо Віталій Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року.

За версією Football Talent Scout.

Видання Football Talent Scout опублікував свою символічну збірну Ліги Європи з гравців до 21 року.

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UEFA Europa League U-21 Team of the Season by @FTalentScout!



🇷🇺Matvey Safonov

🇺🇦Vitalii Mykolenko

🇫🇷Jules Koundé

🇫🇷Evan Ndicka

🇹🇷Mert Müldür

🇫🇷Matteo Guendouzi

🇦🇹Hannes Wolf

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Callum Hudson-Odoi

🇸🇳Ismaila Sarr

🇵🇹João Félix

🇮🇹Patrick Cutrone pic.twitter.com/GE6S06PmUI — FootballTalentScout (@FTalentScout) 29 May 2019

У складі знайшлось місце і захиснику київського Динамо Віталію Миколенку. 20-річний українець в сезоні 2018/19 дійшов з київським клубом до 1/8 фіналу турніру, де команда вилетіла від Челсі.

Захисник взяв участь в 8 матчах євротурніру, в яких забив 1 гол і зробив 2 асисти

Джерело - Чемпіон.