Захисник Динамо Віталій Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року.
За версією Football Talent Scout.
Видання Football Talent Scout опублікував свою символічну збірну Ліги Європи з гравців до 21 року.
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UEFA Europa League U-21 Team of the Season by @FTalentScout!— FootballTalentScout (@FTalentScout) 29 May 2019
🇷🇺Matvey Safonov
🇺🇦Vitalii Mykolenko
🇫🇷Jules Koundé
🇫🇷Evan Ndicka
🇹🇷Mert Müldür
🇫🇷Matteo Guendouzi
🇦🇹Hannes Wolf
🏴Callum Hudson-Odoi
🇸🇳Ismaila Sarr
🇵🇹João Félix
🇮🇹Patrick Cutrone pic.twitter.com/GE6S06PmUI
У складі знайшлось місце і захиснику київського Динамо Віталію Миколенку. 20-річний українець в сезоні 2018/19 дійшов з київським клубом до 1/8 фіналу турніру, де команда вилетіла від Челсі.
Захисник взяв участь в 8 матчах євротурніру, в яких забив 1 гол і зробив 2 асисти
Джерело - Чемпіон.