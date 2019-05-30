Іспанський гравець Челсі Педро Родрігес разом зі своїм клубом став володарем Ліги Європи і тепер має у своїй колекції всі головні міжнародні футбольні трофеї сучасності.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА

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😱 Pedro Rodríguez = BIG GAME player!



2⃣0⃣0⃣9⃣ Super Cup 🆚 Shakhtar Donetsk

2⃣0⃣1⃣1⃣ #UCLfinal 🆚 Manchester United

2⃣0⃣1⃣5⃣ 2015 Super Cup 🆚 Sevilla

2⃣0⃣1⃣9⃣ 2019 #UELfinal 🆚 Arsenal #UELfinal pic.twitter.com/APqtadgzLs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 May 2019

Педро ставав чемпіоном світу зі збірною Іспанії у 2010-му році, ставав чемпіоном Європи з іспанцями у 2012-му, тричі вигравав Лігу чемпіонів з Барселоною (2009, 2011, 2015), двічі вигравав Клубний чемпіонат світу з Барселоною (2010, 2012), тричі брав Суперкубок УЄФА з Барселоною (2009, 2011, 2015). А тепер і має звання переможця Ліги Європи-2019.

Джерело - Чемпіон.