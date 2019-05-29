Уболівальники Наполі просять Саррі відмовитися тренувати Ювентус

Уболівальники Наполі просять колишнього тренера команди Мауріціо Саррі відмовитися тренувати Ювентус.
Фанати перед будинком Саррі в Тоскані вивісили банер.
"Бос, не зраджуйте своїх людей. Неаполь любить тебе", - написали ультрас.
#Napoli fans put up a banner outside Maurizio Sarri’s home, warning the #ChelseaFC boss not to ‘betray’ them by joining #Juventus https://t.co/pQCvvpa6Nq #CFC pic.twitter.com/Smzcqulz1h— footballitalia (@footballitalia) 29 мая 2019 г.
Нагадаємо, що Саррі підпише контракт з Ювентусом ще в Баку.
Раніше повідомлялося, що на місце італійця в Челсі прийде легендарний півзахисник Челсі Лемпард.
Джерело - Чемпіон.