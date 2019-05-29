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Уболівальники Наполі просять Саррі відмовитися тренувати Ювентус

Уболівальники Наполі просять колишнього тренера команди Мауріціо Саррі відмовитися тренувати Ювентус.

Фанати перед будинком Саррі в Тоскані вивісили банер.

"Бос, не зраджуйте своїх людей. Неаполь любить тебе", - написали ультрас.

Нагадаємо, що Саррі підпише контракт з Ювентусом ще в Баку.

Раніше повідомлялося, що на місце італійця в Челсі прийде легендарний півзахисник Челсі Лемпард.

Джерело - Чемпіон.

#Саррі, #Челсі, #Ювентус, #Наполі
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