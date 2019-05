Уболівальники Наполі просять Саррі відмовитися тренувати Ювентус

Уболівальники Наполі просять колишнього тренера команди Мауріціо Саррі відмовитися тренувати Ювентус.

Фанати перед будинком Саррі в Тоскані вивісили банер.

#Napoli fans put up a banner outside Maurizio Sarri's home, warning the #ChelseaFC boss not to 'betray' them by joining #Juventus