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УАФ спростувала інформацію про обшуки в Будинку футболу

Сьогодні 15:15 376 0
УАФ спростувала інформацію про обшуки в Будинку футболу

Українська асоціація футболу виступила зі спростуванням інформації про обшуки НАБУ в Будинку футболу.

Пр оце повідомляє УАФ на своїй сторінці у Facebook.

"В українських ЗМІ продовжується хвиля дискредитаційної кампанії проти Української асоціації футболу (колишня ФФУ) та її президента Андрія Павелка. Зокрема з‘являється викривлена та спотворена інформація про обшуки та інші слідчі дії щодо її посадовців. Офіційно повідомляємо: жодних обшуків в Домі футболу не було! 

Також з різних джерел та журналістського середовища надходять повідомлення про намагання розмістити та поширити (за відповідну платню) нову хвилю фейкових новин як про саму Асоціацію, так і про приватне життя Андрія Павелка. 

Звертаємось до всіх ЗМІ, які поважають принципи журналістської етики, з проханням користуватись лише достовірною та перевіреною інформацією. Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ УАФ завжди відкрита і готова надати будь-які коментарі та підтверджуючі документи щодо питань, які цікавлять ЗМІ", - повідомляється на сторінці УАФ.

Раніше, Андрія Павелка викликали до НАЗК.

Джерело - УАФ.

#ФФУ
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