УПЛ: Арсенал – Карпати, Чорноморець – Десна - боротьба за виживання

Сьогодні, 29 травня, відбудуться поєдинки 32-го туру чемпіонат України УПЛ.

Арсенал вдома прийматиме Карпати. Київський клуб буде грати на перемогу, будь-який інший результат відправить Арсенал у Першу лігу. При цьому Канонірам потрібно надіятися, що Чорноморець втратить очки в матчі з Десною.

Львівський клуб точно забезпечив собі перехідні матчі за право залишитися в УПЛ, але якщо виграє сьогодні, а Олімпік програє Ворсклі, то 100 % забезпечить собі участь в наступному сезоні Прем'єр Ліги

Матч Арсенал – Карпати розпочнеться о 17:00.

В Одесі Чорноморець постарається не здолати Десну. Одеський клуб може навіть програти Десні, але при цьому треба, що у Києві Арсенал не переграв Карпати. Тоді Чорноморець точно буде грати в перехідних матчах з представником Першої Ліги.

Матч Чорноморець – Десна розпочнеться о 17:00.

В ще одному матчі дня Ворскла зіграє Олімпіком в Полтаві. Полтавський клуб бореться з Десною за підсумкове 7 місце в турнірній таблиці. Зараз у цих команд по 41 очку. Олімпік може втратити 9 місце і скотитися в матчі плей-оф лише якщо програє, а Карпати виграють у Києві.

Матч Ворскла – Олімпік розпочнеться о 17:00.

Також ПАОК планує відпустити Хачеріді на правах вільного агента, а Реал назвав ціну на Рамоса.

Джерело - Чемпіон.