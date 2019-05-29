Збірна України U-20 продовжує підготовку до гри третього туру групового турніру чемпіонату світу проти команди Нігерії.
Про це розповів захисник збірної України U-20 Юхим Конопля АФУ.
"Усе гаразд. Приїхали в той же готель, що й раніше. Чи встигаємо відновитися? Так, ми з лікарями робимо все можливе, щоб швидше відновлюватися: різні фізіопроцедури, масажі...
Нігерія? Поки що в нас небагато інформації, але з цим проблем не буде. Тренери збірної розкажуть нам усе найважливіше про цього суперника.
Які команди на чемпіонаті світу імпонують своєю грою? Гарно виглядають збірні Португалії й Франції, цікаві африканські команди. З американських подобається Уругвай", - заявив гравець.
Нагадаємо, що в попередньому турі групового етапу Україна переграла Катар.
Джерело - УАФ.