Челсі готовий продати Азара в Реал за 130 млн євро

Челсі готовий продати півзахисника Едена Азара в Реал за 130 млн євро.

Про це повідомляє The Sun.

Лондонський клуб довгий час відмовлявся знизити ціну на бельгійського футболіста. Однак, зараз Челсі готовий відпустити гравця за меншу суму.

Реал запропонував Азару 4-річний контракт із зарплатою £ 400 тисяч на тиждень. Сам футболіст хоче, щоб клуби оформили угоду до 4 червня.

Контракт Азара з Челсі закінчується 30 червня 2020 року.

Раніше Азар був визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.