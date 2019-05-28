Матч Динамо - Шахтар за Суперкубок можуть перенести

Матч Динамо - Шахтар за Суперкубок опинився під загрозою.

Про це повідомив телеведучий Ігор Циганик в ефірі Циганик Live на FootballHub.

Поєдинок можуть перенести на іншу дату через парламентські вибори. Його проведення планувалося на 21 липня в Одесі. Саме того дня мають відбутися позачергові вибори депутатів Верховної Ради України. Наразі вивчається питання можливості гарантування безпеки органами охорони правопорядку одночасно на виборах та футбольному поєдинку.

Раніше вже переносилися матчі чемпіонату України та національного Кубка.

Нагадаємо, півзахисник Карпат може перейти в Динамо.

Раніше, динамівці знялися у фотосесії в новій формі.

Джерело - FootballHub.