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Хведеліані: Результат хороший, але якість матчу не дуже

Сьогодні 12:31 398 0
Хведеліані: Результат хороший, але якість матчу не дуже

Збірна України перемогла Катар, однак це була не легка прогулянка.

Про це заявив відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"Мені якось здалося що в тренерському штабі все очікували легку прогулянку проти Катару і цей настрій напевно перейшов на футболістів теж. Але після першого тайму напевно всі усвідомили, що не можна втратити такий шанс... Шанс виграти групу і грати в плей-оф.

Попов - як джокер, він піднявся у другій грі та зміг забити дуже важливий гол.

На рахунок Супряги хочу сказати. Він якось не схожий на себе. Проти Нігерії якщо він продовжить в такому ж дусі, не виключаю що в плей-оф побачимо його на лавці. Результат звичайно хороший, але якість матчу була не дуже!", - сказав Хведеліані.

Нагадаємо, збірна України вийшла у плей-оф ЧС-2019 з футболу

Джерело - Чемпіон.

#Хведеліані, #чемпіонат світу, #збірна України
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