Попов вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем матчу на ЧС U-20

Аналітичний портал GoalPoint назвав найкращого гравця матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2019 Катар U-20 - Україна U-20 (0:1).
Нагорода дісталася захисникові української збірної Денису Попову.
20-річний українець отримав оцінку 8.0.
🇶🇦 Qatar 🆚 Ucrânia 🇺🇦— GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) 27 мая 2019 г.
O central Denys Popov (Dínamo Kiev) foi MVP pelo segundo jogo seguido, com mais um golo e muita consistência defensiva 💪#U20WC #QATUKR pic.twitter.com/BON5no3dml
Динамівець забив переможний гол, завдав два удари по воротах (1 неточний), виграв 2 з 2 єдиноборств в атаці і 2 з 3 в захисті, зробив 5 перехоплень і 4 виноси, а також віддав 7 з 14 точних довгих пасу.
Нагадаємо, збірна України перемогла США U-20 (2:1).
Джерело - GoalPoint.