Попов вдруге поспіль визнаний кращим гравцем матчу на ЧС U-20

Аналітичний портал GoalPoint назвав кращого гравця матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2019 Катар U-20 - Україна U-20 (0:1).

Нагорода дісталася захисникові української збірної Денису Попову.

20-річний українець отримав оцінку 8.0.

🇶🇦 Qatar 🆚 Ucrânia 🇺🇦



O central Denys Popov (Dínamo Kiev) foi MVP pelo segundo jogo seguido, com mais um golo e muita consistência defensiva 💪#U20WC #QATUKR pic.twitter.com/BON5no3dml — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) 27 мая 2019 г.

Динамівець забив переможний гол, завдав два удари по воротах (1 неточний), виграв 2 з 2 єдиноборств в атаці і 2 з 3 в захисті, зробив 5 перехоплень і 4 виноси, а також віддав 7 з 14 точних довгих пасу.

Нагадаємо, збірна України перемогла США U-20 (2:1).

Джерело - GoalPoint.