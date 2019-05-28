Маліновський: Генк мене стримуватиме, але будемо говорити

Півзахисник бельгійського Генка і збірної України Руслан Маліновський не впевнений, що продовжить виступати за клуб.

Про це повідомив сам футболіст в ефірі ТК Футбол 1/2

"Ще подивимося [залишуся в Генку]. Клуб спробує утримати, але будемо розмовляти з клубами, подивимося, яке рішення ми приймемо. Ще поки нічого не ясно. Сезон тільки закінчився, пішов тренер до прямого конкурента, тому у них зараз багато турбот. Думаю, через кілька тижнів, на цьому або наступному будемо зв'язуватися з ними", - сказав Маліновський.

Повідомлялося, що Наполі запропонували за 26-річного Маліновського 15 мільйонів євро.

Раніше агент Маліновського Сергій Серебренніков заявляв, що Генк зажадає за футболіста не менше 10 мільйонів євро. Крім Наполі гравцем цікавиться Спартак і Спортинг.

Джерело - Чемпіон.