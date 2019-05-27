Петраков: Якщо вам не подобається як ми граємо, давайте ми просто поїдемо з чемпіонату світу

Наставник молодіжної збірної України передбачав, що гра проти Катару буде складною.

Про це сказав сам спеціаліст.

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"Я передбачав важку гру. Деякі наші гравці не до кінця відновились. Розумієте, проблема в тому, що ми не часто граємо такі ігри, просто психологічно не тягнемо.

Як і з США, ми невдало грали у стартові хвилини проти Катару? Якщо вам не подобається, давайте ми просто поїдемо з чемпіонату світу", – сказав Петраков в ефірі UA: Перший.